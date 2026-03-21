    • 21 mart, 2026
    • 15:02
    İsrailin müdafiə naziri: Bu həftə İrana zərbələrin intensivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artacaq

    İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats bu həftə İrana zərbələrin güclənəcəyini bəyan edib.

    "Report"un "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verdiyinə görə, o bunu hərbi məmurlarla görüş zamanı bildirib.

    "Bu həftə İsrail Müdafiə Ordusunun və ABŞ hərbçilərinin İrana və onun kritik infrastrukturuna endirəcəyi zərbələrin intensivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artacaq", - o bəyan edib.

    Kats qeyd edir ki, İsrail "İrana qarşı hücumu davam etdirməyə, onun komandanlıqlarını məhv etməyə və İsrailin təhlükəsizliyinə və ABŞ-nin regiondakı maraqlarına yönəlmiş bütün təhdidlər aradan qaldırılana qədər onun strateji imkanlarını pozmağa qəti şəkildə əzmlidir".

    İsrail Müdafiə Ordusu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İsrael Kats
    Кац заявляет, что на этой неделе удары по Ирану усилятся

