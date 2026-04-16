    • 16 апреля, 2026
    • 18:06
    Кац: Иран стоит перед историческим выбором

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран находится на "историческом перекрестке", предупредив о возможности новых ударов в случае продолжения текущего курса Тегерана.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил в Министерстве обороны.

    Кац подчеркнул, что Ирану предстоит выбрать между "мостом в будущее и пропастью изоляции и разрушения".

    Он также отметил, что цели, которые еще не были поражены Израилем, будут еще более болезненными, чем те, которые уже подверглись ударам в ходе совместной операции США и Израиля.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    Kats: İran tarixi seçim qarşısındadır
    Israel Katz: Iran faces 'historic crossroads' amid US-Iran peace talks

