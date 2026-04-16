Кац: Иран стоит перед историческим выбором
- 16 апреля, 2026
- 18:06
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран находится на "историческом перекрестке", предупредив о возможности новых ударов в случае продолжения текущего курса Тегерана.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил в Министерстве обороны.
Кац подчеркнул, что Ирану предстоит выбрать между "мостом в будущее и пропастью изоляции и разрушения".
Он также отметил, что цели, которые еще не были поражены Израилем, будут еще более болезненными, чем те, которые уже подверглись ударам в ходе совместной операции США и Израиля.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.