    Kats: İran tarixi seçim qarşısındadır

    16 aprel, 2026
    • 19:07
    Kats: İran tarixi seçim qarşısındadır

    İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats İranın tarixi yolayrıcında olduğunu bildirib və Tehranın hazırkı siyasəti davam edəcəyi təqdirdə yeni zərbələrin endirilməsi ehtimalı barədə xəbərdarlıq edib.

    "Report" "The Times of Israel" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Müdafiə Nazirliyində bildirib.

    Kats vurğulayıb ki, İran gələcəyə körpü ilə təcrid və dağıntı uçurumu arasında seçim etməlidir.

    O, həmçinin qeyd edib ki, İsrail tərəfindən hələ vurulmayan hədəflər ABŞ və İsrailin birgə əməliyyatı zamanı artıq zərbələrə məruz qalanlardan daha da sərt olacaq.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Aprelin 14-də Vaşinqtonda ABŞ-ın himayəsi altında Livan-İsrail təmaslarının ilkin raundu keçirilmişdi, burada atəşkəs sazişinə nail olmaq məqsədilə sülh danışıqlarının başlama tarixi müəyyən edilməli idi. Nümayəndə heyətlərinə Livanın və İsrailin ABŞ-dakı səfirləri Nada Hammad-Muavvad və Yexiel Layter rəhbərlik edirdilər.

    Кац: Иран стоит перед историческим выбором
    Israel Katz: Iran faces 'historic crossroads' amid US-Iran peace talks

