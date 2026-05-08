Rubio: ABŞ İrandan müharibənin dayandırılması ilə bağlı saziş layihəsinə cavab gözləyir
- 08 may, 2026
- 16:23
ABŞ bu gün müharibənin dayandırılmasına dair saziş layihəsinə İrandan cavab almağı gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bu gün İtaliyada jurnalistlərə ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio bildirib.
"Biz (ABŞ - red.) bu gün onlardan cavab gözləyirik. Son bir saat ərzində hələ ki cavab almamışıq. Ola bilsin ki, daha sonra bizə daxil olar. Onların sistemi hələ də parçalanmış və müəyyən dərəcədə qeyri-funksional olaraq qalır. Bu da maneə yaratmış ola bilər. Ümid edirəm ki, onlardan ciddi bir təklif gələcək. Çox ümid edirəm", - Rubio deyib.
