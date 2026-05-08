    Rubio: ABŞ İrandan müharibənin dayandırılması ilə bağlı saziş layihəsinə cavab gözləyir

    • 08 may, 2026
    • 16:23
    Rubio: ABŞ İrandan müharibənin dayandırılması ilə bağlı saziş layihəsinə cavab gözləyir

    ABŞ bu gün müharibənin dayandırılmasına dair saziş layihəsinə İrandan cavab almağı gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bu gün İtaliyada jurnalistlərə ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio bildirib.

    "Biz (ABŞ - red.) bu gün onlardan cavab gözləyirik. Son bir saat ərzində hələ ki cavab almamışıq. Ola bilsin ki, daha sonra bizə daxil olar. Onların sistemi hələ də parçalanmış və müəyyən dərəcədə qeyri-funksional olaraq qalır. Bu da maneə yaratmış ola bilər. Ümid edirəm ki, onlardan ciddi bir təklif gələcək. Çox ümid edirəm", - Rubio deyib.

    Marko Rubio ABŞ-İran danışıqları
    Рубио: США сегодня ожидают ответ Тегерана по соглашению о прекращении войны
    Rubio: US expects to receive Iran's response today to draft agreement to end war

