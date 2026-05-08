Рубио: США сегодня ожидают ответ Тегерана по соглашению о прекращении войны
08 мая, 2026
- 16:17
США сегодня ожидают ответа от Ирана на проект соглашения о прекращении войны.
Как передает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Италии.
"Мы (США - ред.) ожидаем от них ответа сегодня. За последний час мы его пока не получили. Возможно, он поступит позже. Их система по-прежнему остается крайне раздробленной и в некоторой степени нефункциональной. Это тоже может служить препятствием. Я надеюсь, что это будет серьезное предложение [от них]. Очень надеюсь", - сказал Рубио.
