Переговоры между США и Ираном
    Рубио: США сегодня ожидают ответ Тегерана по соглашению о прекращении войны

    08 мая, 2026
    • 16:17
    США сегодня ожидают ответа от Ирана на проект соглашения о прекращении войны.

    Как передает Report, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Италии.

    "Мы (США - ред.) ожидаем от них ответа сегодня. За последний час мы его пока не получили. Возможно, он поступит позже. Их система по-прежнему остается крайне раздробленной и в некоторой степени нефункциональной. Это тоже может служить препятствием. Я надеюсь, что это будет серьезное предложение [от них]. Очень надеюсь", - сказал Рубио.

    Марко Рубио Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке
    Rubio: ABŞ İrandan müharibənin dayandırılması ilə bağlı saziş layihəsinə cavab gözləyir
    Rubio: US expects to receive Iran's response today to draft agreement to end war

