İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanın bəzi rayonlarına yağış, Qrız və Xınalıqda isə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 08 may, 2026
    • 16:20
    Azərbaycanın bəzi rayonlarına yağış, Qrız və Xınalıqda isə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycanın bəzi rayonlarda yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin mayın 8-i saat 16:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, bir sıra ərazilərdə yağıntılar intensiv xarakterlidir.

    Şahbuz, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəki, Oğux, Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Xızı, Quba, Qusar, Şabran, Xaçmaz, Balakən, Qax (Sarıbaş), Göyçay, Zərdab, Yardımlı, Lerikdə arabir şimşək çaxır, yağış yağır.

    Şahdağ, Qrız və Xınalıqda isə arabir qar yağması müşahidə olunur.

    Saat 14:28-14:29 radələrində Gədəbəy rayonuna xırda ölçülü dolu düşüb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Faktiki hava Yağıntılı hava

    Son xəbərlər

    17:12

    Read Qasımov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    17:01
    Foto

    İqtisadi Şuranın iclasında turizmin inkişafına dair qərarlar qəbul olunub

    Turizm
    16:55

    Mirsalam Qənbərov: Yeni qəsəbə salınır, lakin kanalizasiya sistemi düzgün qurulmur

    Ekologiya
    16:54

    İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım ödənilib

    Sosial müdafiə
    16:53

    Fransada məhkəmə antifaşistlərin yürüşlərinə qadağa qoyub

    Digər ölkələr
    16:51

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:48

    AFFA İntizam Komitəsi I Liqa klublarının futbolçularını diskvalifikasiya edib

    Futbol
    16:46

    Azərbaycanda ödəniş kartları ilə fırıldaqçılıq hallarının sayı kəskin artıb

    Maliyyə
    16:44

    Azərbaycanın 28 güləşçisi qitə birinciliyində yarışacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti