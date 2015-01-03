К 2115 году исчезнут более 5 тыс. языков - СМИ

По их словам, это обусловлено объективными обстоятельствами: меньшие группы подвергаются воздействию больших сообществ и, со временем, перенимают их культуру, а также язык.
При этом некоторые небольшие, но продвинутые общества, например, японское, свои языки сохранят.
Исследователи уверены, что подобные процессы происходили на протяжении всей истории человечества. А теперь в качестве катализатора выступают набирающие обороты процессы глобализации.
News DepartmentАвтор новости
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