 Наверх
    Закрыть фоторежим

    К 2115 году исчезнут более 5 тыс. языков - СМИ

    В качестве катализатора выступают набирающие обороты процессы глобализации

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Американские ученые рассчитали, что к 2115 году из 6 тыс. существующих на Земле языков исчезнет более 5 тыс, передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По их словам, это обусловлено объективными обстоятельствами: меньшие группы подвергаются воздействию больших сообществ и, со временем, перенимают их культуру, а также язык.

    При этом некоторые небольшие, но продвинутые общества, например, японское, свои языки сохранят.

    Исследователи уверены, что подобные процессы происходили на протяжении всей истории человечества. А теперь в качестве катализатора выступают набирающие обороты процессы глобализации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi