Йонас Гар Стёре: Норвегия не намерена отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Норвегия дала понять, что не намеревается отправлять военные корабли для контроля над Ормузским проливом.

Как передает Report, об этом сообщает NRK.

"Норвегия как судоходная страна обеспокоена безопасностью в Ормузском проливе, но военный потенциал Норвегии связан с обеспечением безопасности на севере", - цитирует издание слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, прокомментировавшего заявление президента США Дональда Трампа о том, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники США не помогут США открыть Ормузский пролив.

"То, что он говорит, несколько противоречиво", - отметил Стёре.

