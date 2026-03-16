    Йонас Гар Стёре: Норвегия не намерена отправлять военные корабли в Ормузский пролив

    Норвегия дала понять, что не намеревается отправлять военные корабли для контроля над Ормузским проливом.

    Как передает Report, об этом сообщает NRK.

    "Норвегия как судоходная страна обеспокоена безопасностью в Ормузском проливе, но военный потенциал Норвегии связан с обеспечением безопасности на севере", - цитирует издание слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, прокомментировавшего заявление президента США Дональда Трампа о том, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники США не помогут США открыть Ормузский пролив.

    "То, что он говорит, несколько противоречиво", - отметил Стёре.

    Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Североатлантический альянс ожидает "очень плохое будущее" если входящие в него государства откажутся поддержать Вашингтон в обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив.

