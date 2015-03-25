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    ​Мятежники захватили авиабазу на юге Йемена

    Хуситы уже установили контроль над этим военным объектом

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы в среду напали на авиабазу, расположенную в 60 км к северу от портового города Аден, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Хуситы уже установили контроль над этим военным объектом.

    В воскресенье мятежники захватили третий по величине город Йемена - Таиз. В течение последующих дней им удалось укрепить свою военную мощь, после чего они двинулись в сторону Адена, куда президент Абд Раббо Мансур Хади перенес свою резиденцию, и который он назначил временной столицей страны.

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