​Мятежники захватили авиабазу на юге Йемена

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы в среду напали на авиабазу, расположенную в 60 км к северу от портового города Аден, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Хуситы уже установили контроль над этим военным объектом.

В воскресенье мятежники захватили третий по величине город Йемена - Таиз. В течение последующих дней им удалось укрепить свою военную мощь, после чего они двинулись в сторону Адена, куда президент Абд Раббо Мансур Хади перенес свою резиденцию, и который он назначил временной столицей страны.