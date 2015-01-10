Йемен начал расследование причастности "Аль-Каиды" к парижскому теракту

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Йеменские власти начали расследование возможной причастности к нападению на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП). Об этом написал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь йеменского посольства в Вашингтоне Мохаммед аль-Баша.

"Правительство Йемена начало всестороннее расследование возможной причастности АКАП к нападению на офис Charlie Hebdo", - сообщил аль-Баша.

Ранее один из членов регионального отделения "Аль-Каиды", действующего на территории арабской республики, подтвердил причастность группировки к совершенной атаке.

Отметим, что череда терактов и ЧП началась во Франции в среду, когда двое злоумышленников ворвались в редакцию еженедельника Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по находившимся там людям, в результате чего погибли 12 человек, в том числе двое полицейских. В пятницу утром они были локализованы в местечке Даммартен-ан-Гоэль, а затем ликвидированы спецназом.

Наряду с этим, в пятницу днем вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете кошерных продуктов в 20-м округе Парижа и захватил в плен не меньше пяти человек, он также был ликвидирован во время штурма.