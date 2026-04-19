    JDD: Франция сбила около 80 иранских дронов Shahed на Ближнем Востоке

    Франция в рамках скрытого оборонительного участия в событиях на Ближнем Востоке уничтожила около 80 иранских беспилотников Shahed в воздушном пространстве стран-партнеров.

    Как передает Report, об этом пишет газета Le Journal du Dimanche (JDD).

    По данным издания, Париж задействовал для этого истребители Rafale, ударные вертолеты Tigre и системы противовоздушной обороны. Таким образом Франция стремится обеспечить защиту союзников и подтвердить свою военную надежность в регионе.

    Источник в военных кругах отметил, что Франция придерживается сдержанной линии поведения и действует с учетом обязательств по оборонным соглашениям с государствами региона. На этом фоне Париж предпочитает не афишировать масштабы своего участия.

    Сообщается, что Франция располагает десятью истребителями Rafale на постоянных базах в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. В последние недели этот контингент был усилен еще 14 самолетами производства Dassault.

    В публикации отмечается, что дроны Shahed, способные нести до 50 кг взрывчатки и летать на малой высоте, представляют собой сложную цель. При этом высокая стоимость ракет Mica, применяемых истребителями Rafale, вызывает вопросы у военного командования: цена одной такой ракеты составляет около 600 тыс. евро, тогда как стоимость самого беспилотника оценивается примерно в 30 тыс. евро.

    По словам источника, именно поэтому французская сторона была вынуждена искать более адаптированные решения на фоне ограниченных запасов боеприпасов.

    Fransa milyonluq raketlərlə İranın 30 min avroluq dronlarını vurur
    France downed about eighty Iranian drones since start of Middle East conflict

