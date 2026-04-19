JDD: Франция сбила около 80 иранских дронов Shahed на Ближнем Востоке

Франция в рамках скрытого оборонительного участия в событиях на Ближнем Востоке уничтожила около 80 иранских беспилотников Shahed в воздушном пространстве стран-партнеров.

Как передает Report, об этом пишет газета Le Journal du Dimanche (JDD).

По данным издания, Париж задействовал для этого истребители Rafale, ударные вертолеты Tigre и системы противовоздушной обороны. Таким образом Франция стремится обеспечить защиту союзников и подтвердить свою военную надежность в регионе.

Источник в военных кругах отметил, что Франция придерживается сдержанной линии поведения и действует с учетом обязательств по оборонным соглашениям с государствами региона. На этом фоне Париж предпочитает не афишировать масштабы своего участия.

Сообщается, что Франция располагает десятью истребителями Rafale на постоянных базах в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. В последние недели этот контингент был усилен еще 14 самолетами производства Dassault.

В публикации отмечается, что дроны Shahed, способные нести до 50 кг взрывчатки и летать на малой высоте, представляют собой сложную цель. При этом высокая стоимость ракет Mica, применяемых истребителями Rafale, вызывает вопросы у военного командования: цена одной такой ракеты составляет около 600 тыс. евро, тогда как стоимость самого беспилотника оценивается примерно в 30 тыс. евро.

По словам источника, именно поэтому французская сторона была вынуждена искать более адаптированные решения на фоне ограниченных запасов боеприпасов.