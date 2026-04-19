    Fransa milyonluq raketlərlə İranın 30 min avroluq dronlarını vurur

    • 19 aprel, 2026
    • 03:31
    Fransa milyonluq raketlərlə İranın 30 min avroluq dronlarını vurur

    Fransa, Yaxın Şərqdəki gizli müdafiə iştirakının bir hissəsi olaraq, tərəfdaş ölkələrin hava məkanında təxminən İranın 80 "Shahed" dronunu məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Journal du Dimanche" (JDD) qəzeti yazıb.

    Qeyd olunub ki, Paris bu məqsədlə Rafale qırıcı təyyarələrini, Tigre hücum helikopterlərini və hava hücumundan müdafiə sistemlərini işə salıb. Bu yolla Fransa müttəfiqlərinin müdafiəsini təmin etməyə və bölgədəki hərbi etibarlılığını təsdiqləməyə çalışır.

    Hərbi mənbə qeyd edib ki, Fransa təmkinli yanaşma nümayiş etdirir və regiondakı dövlətlərlə müdafiə müqavilələri üzrə öhdəliklərinə uyğun hərəkət edir. Bu fonda Paris iştirakının miqyasını gizli saxlamağa üstünlük verir.

    Məlumata görə, Fransanın İordaniya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki daimi bazalarında on Rafale qırıcı təyyarəsi var. Son həftələrdə bu kontingent əlavə 14 Dassault təyyarəsi ilə gücləndirilib.

    Nəşr qeyd edir ki, 50 kq-a qədər partlayıcı maddə daşıya və aşağı hündürlükdə uça bilən "Shahed" dronları çətin hədəf yaradır.

    Eyni zamanda, Rafale qırıcılarının istifadə etdiyi Mica raketlərinin yüksək qiyməti hərbi komandirlər arasında suallar doğurur: belə raketlərdən birinin qiyməti təxminən 600.000 avro, dronun özünün isə təxminən 30.000 avro olduğu təxmin edilir.

    Mənbənin sözlərinə görə, Fransa tərəfi məhdud sursat təchizatı qarşısında daha uyğunlaşdırılmış həll yolları axtarmağa məcbur olub.

    JDD: Франция сбила около 80 иранских дронов Shahed на Ближнем Востоке

