​Израиль заявил о почти 200 ракетах, выпущенных из сектора Газа

Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с утра.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

"Около 190 ракет были выпущены с утра из сектора Газа в сторону Израиля. Система "Железный купол" перехватила десятки ракет в соответствии со стандартами", - говорится в сообщении.

Армия отмечает, что более половины ракет упали на открытой местности.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.

Израильская территория в ответ подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы во вторник утром. Десятки ракет были выпущены по израильским городам из палестинского анклава. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.