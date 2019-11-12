​Израиль заявил о почти 200 ракетах, выпущенных из сектора Газа

Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с утра.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
"Около 190 ракет были выпущены с утра из сектора Газа в сторону Израиля. Система "Железный купол" перехватила десятки ракет в соответствии со стандартами", - говорится в сообщении.
Армия отмечает, что более половины ракет упали на открытой местности.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на которого возлагалась ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
Израильская территория в ответ подверглась массированному ракетному обстрелу из Газы во вторник утром. Десятки ракет были выпущены по израильским городам из палестинского анклава. Системы предупреждения о ракетных обстрелах активированы в городах юга и центра страны, включая такие крупные города, как Тель-Авив, Модиин, Холон, Ашкелон и Ришон ле-Цион.
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