Израиль заявил о ликвидации командира разведки ХАМАС в Газе
- 19 марта, 2026
- 13:27
Израиль заявил о ликвидации Мухаммада Абу Шалаля – командира военной разведки радикальной организации ХАМАС в Хан-Юнисе (Сектор Газа).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно информации, операция была проведена совместно силами ЦАХАЛ и ШАБАК, Абу Шалаль был ликвидирован точным ударом.
В ЦАХАЛ заявили, что Абу Шалаль выполнял функции разведывательного офицера и принимал непосредственное участие в планировании нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
Помимо этого, в последнее время Абу Шалаль работал над восстановлением боевого потенциала организации в секторе Газа и разрабатывал планы атак на военнослужащих ЦАХАЛ.
