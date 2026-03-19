Израиль заявил о ликвидации командира разведки ХАМАС в Газе

Израиль заявил о ликвидации Мухаммада Абу Шалаля – командира военной разведки радикальной организации ХАМАС в Хан-Юнисе (Сектор Газа).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, операция была проведена совместно силами ЦАХАЛ и ШАБАК, Абу Шалаль был ликвидирован точным ударом.

В ЦАХАЛ заявили, что Абу Шалаль выполнял функции разведывательного офицера и принимал непосредственное участие в планировании нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Помимо этого, в последнее время Абу Шалаль работал над восстановлением боевого потенциала организации в секторе Газа и разрабатывал планы атак на военнослужащих ЦАХАЛ.