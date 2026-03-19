İsrail Ordusu Qəzzada HƏMAS-ın kəşfiyyat komandirini öldürüb
- 19 mart, 2026
- 13:34
İsrail HƏMAS-ın Xan-Yunisdəki (Qəzza Zolağı) hərbi kəşfiyyat komandiri Məhəmməd Əbu Şalalın öldürüldüyünü bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatında bildirilib.
Məlumata əsasən, əməliyyat İsrail Ordusu və ŞABAK-ın (İsrail təhlükəsizlik xidməti) birgə qüvvələri tərəfindən həyata keçirilib, Əbu Şalal dəqiq zərbə ilə öldürülüb.
Ordudan bildirilib ki, Əbu Şalal kəşfiyyat zabiti olub və 2023-cü il oktyabrın 7-də İsrailə hücumun planlaşdırılmasında bilavasitə iştirak edib.
