Израиль задействовал систему Patriot для перехвата летевшего из Ливана аппарата

Израильские силы ПВО задействовали систему Patriot (израильское обозначение "Яхалом") для перехвата аппарата, летевшего со стороны Ливана.

Израильские силы ПВО задействовали систему Patriot (израильское обозначение "Яхалом") для перехвата аппарата, летевшего со стороны Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, "подозрительная воздушная цель" была перехвачена в небе над Ливаном. По оценкам израильских военных, она приближалась к северным районам Израиля, отметили в армии.

В пресс-службе добавили, что одна из ракет-перехватчиков, запущенных в направлении враждебного объекта, взорвалась в израильском воздушном пространстве. По факту этого инцидента проводится проверка.

Кроме того, в течение дня были зафиксированы многочисленные обстрелы северных районов Израиля со стороны Ливана, проинформировали в пресс-службе. "Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам запусков", - указали военные.