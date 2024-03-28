Израиль задействовал систему Patriot для перехвата летевшего из Ливана аппарата

Израильские силы ПВО задействовали систему Patriot (израильское обозначение "Яхалом") для перехвата аппарата, летевшего со стороны Ливана.
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По ее информации, "подозрительная воздушная цель" была перехвачена в небе над Ливаном. По оценкам израильских военных, она приближалась к северным районам Израиля, отметили в армии.
В пресс-службе добавили, что одна из ракет-перехватчиков, запущенных в направлении враждебного объекта, взорвалась в израильском воздушном пространстве. По факту этого инцидента проводится проверка.
Кроме того, в течение дня были зафиксированы многочисленные обстрелы северных районов Израиля со стороны Ливана, проинформировали в пресс-службе. "Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам запусков", - указали военные.