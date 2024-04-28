Премьер Пакистана заверил главу МВФ в нацеленности кабмина на выполнение условий фонда

Правительство Пакистана привержено проведению направленных на стабилизацию национальной экономики структурных реформ, предложенных Международным валютным фондом (МВФ).

Правительство Пакистана привержено проведению направленных на стабилизацию национальной экономики структурных реформ, предложенных Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая состоялась на полях специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

Как отмечает пресс-служба секретариата главы правительства Пакистана, соответствующее поручение возложено на министра финансов Мухаммада Аурангзеба. Его ведомству необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение строгой финансовой дисциплины, макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста.

Сообщается, что Шариф и Георгиева также обсудили возможность заключения нового соглашения о финансовой поддержке Пакистана, чтобы закрепить "успехи, достигнутые в прошлом году", и сохранить "положительную динамику экономического роста".

Премьер-министр пригласил главу МВФ приехать с визитом в Пакистан.