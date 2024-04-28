Премьер Пакистана заверил главу МВФ в нацеленности кабмина на выполнение условий фонда

Правительство Пакистана привержено проведению направленных на стабилизацию национальной экономики структурных реформ, предложенных Международным валютным фондом (МВФ).
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Как отмечает пресс-служба секретариата главы правительства Пакистана, соответствующее поручение возложено на министра финансов Мухаммада Аурангзеба. Его ведомству необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение строгой финансовой дисциплины, макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста.
Сообщается, что Шариф и Георгиева также обсудили возможность заключения нового соглашения о финансовой поддержке Пакистана, чтобы закрепить "успехи, достигнутые в прошлом году", и сохранить "положительную динамику экономического роста".
Премьер-министр пригласил главу МВФ приехать с визитом в Пакистан.