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Жертвами взрыва на северо-западе Пакистана стали 5 человек

Жертвами взрыва на северо-западе Пакистана стали 5 человек На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человек.
Другие страны
14 мая 2024 г. 19:30
Жертвами взрыва на северо-западе Пакистана стали 5 человек

На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пакистанская полиция.

Согласно заявлению, в жилом доме в районе Танги Бадинзай в округе Южный Вазиристан (приграничная с Афганистаном северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) было установлено самодельное взрывное устройство, которое было приведено в действие с помощью дистанционного взрывателя.

По последним данным, по меньшей мере пять человек погибли, двое пострадали в результате взрыва. Среди погибших две женщины и дети.

На месте инцидента проводится следствие.

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