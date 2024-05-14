В Финляндии открыли один из крупнейших парков ветрогенерации

Финские энергокомпании Fortum и Helen открыли на западе Финляндии парк из 56 ветряных турбин, вырабатывающих более 1 ТВт-ч энергии в год, что составляет 5% от общего производства ветряной энергии в стране.

Финские энергокомпании Fortum и Helen открыли на западе Финляндии парк из 56 ветряных турбин, вырабатывающих более 1 ТВт-ч энергии в год, что составляет 5% от общего производства ветряной энергии в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе двух компаний.

По данной информации, Fortum владеет 60% ветропарка, Helen - 40%. Helen будет покупать около 50% электроэнергии, вырабатываемой ветропарком до конца его жизненного цикла.

Специальная транспортировка массивных ветряных турбин осуществлялась через порт Каскинен, специализирующийся на крупногабаритных грузах, и включала в общей сложности 728 транспортных операций.

Экономические последствия для регионов Нярпиё и Кристиинанкаупунки отразятся на доходах от аренды муниципальной земли и налогах на имущество, которые составят миллионы евро в год, уточняется в сообщении.

Строительство ветропарка началось в 2022 году и завершено в срок.