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В Грузии парламентская оппозиция частично переходит в бойкот

В Грузии парламентская оппозиция частично переходит в бойкот Часть оппозиции в парламенте Грузии объявила о переходе в режим бойкота после принятия закона об иноагентах в третьем чтении.
Другие страны
14 мая 2024 г. 18:29
В Грузии парламентская оппозиция частично переходит в бойкот

Часть оппозиции в парламенте Грузии объявила о переходе в режим бойкота после принятия закона об иноагентах в третьем чтении.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

От участия в парламентской работе отказываются депутаты от партии "Лело". Помимо этого, бойкотировать работу парламента также будет фракция "Единое национальное движение".

Оппозиционные партии и НПО выступили против "косметических правок". Озвученные предложения назвали "уловкой "Грузинской мечты" и попыткой ввести в заблуждение международных партнеров.

Сегодня парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

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