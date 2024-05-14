В Грузии парламентская оппозиция частично переходит в бойкот

Часть оппозиции в парламенте Грузии объявила о переходе в режим бойкота после принятия закона об иноагентах в третьем чтении.

Часть оппозиции в парламенте Грузии объявила о переходе в режим бойкота после принятия закона об иноагентах в третьем чтении.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

От участия в парламентской работе отказываются депутаты от партии "Лело". Помимо этого, бойкотировать работу парламента также будет фракция "Единое национальное движение".

Оппозиционные партии и НПО выступили против "косметических правок". Озвученные предложения назвали "уловкой "Грузинской мечты" и попыткой ввести в заблуждение международных партнеров.

Сегодня парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния".