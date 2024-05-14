Путин и Си Цзиньпин обсудят новые инициативы в энергетике

Новые инициативы в энергетике станут одной из тем переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита российского лидера в Китай.

Новые инициативы в энергетике станут одной из тем переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита российского лидера в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Локомотивом двусторонней кооперации является энергетика, в прошлом году были вновь побиты рекорды поставок в Китай нефти, трубопроводного газа, СПГ и угля, - рассказал Ушаков. - На переговорах, естественно, будут обсуждены и новые инициативы в энергетической области".