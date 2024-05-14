О нас

Путин и Си Цзиньпин обсудят новые инициативы в энергетике

Путин и Си Цзиньпин обсудят новые инициативы в энергетике Новые инициативы в энергетике станут одной из тем переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита российского лидера в Китай.
Другие страны
14 мая 2024 г. 19:05
Путин и Си Цзиньпин обсудят новые инициативы в энергетике

Новые инициативы в энергетике станут одной из тем переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита российского лидера в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Локомотивом двусторонней кооперации является энергетика, в прошлом году были вновь побиты рекорды поставок в Китай нефти, трубопроводного газа, СПГ и угля, - рассказал Ушаков. - На переговорах, естественно, будут обсуждены и новые инициативы в энергетической области".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russian and Chinese presidents to discuss new initiatives in energy sector
Версия на азербайджанском языке Putin və Cinpin enerji sektorunda yeni təşəbbüsləri müzakirə edəcək

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi