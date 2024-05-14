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Кэмерон потребовал от России освобождения британского гражданина Кара-Мурзы

Кэмерон потребовал от России освобождения британского гражданина Кара-Мурзы Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон потребовал от России освобождения британского гражданина Владимира Кара-Мурзы.
Другие страны
14 мая 2024 г. 18:45
Кэмерон потребовал от России освобождения британского гражданина Кара-Мурзы

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон потребовал от России освобождения британского гражданина Владимира Кара-Мурзы.

Как сообщает Report, об этом глава британской дипломатии написал в соцсети "X".

"Возмутительно, что Россия отклонила апелляцию на приговор Владимиру Кара-Мурзе. Владимир гражданин Великобритании, и не совершал никаких преступлений. Он является политическим заключенным, которого удерживают в заключении за антивоенные выступления, и должен быть немедленно освобожден", - говорится в публикации.

Ранее Верховный суд России не удовлетворил апелляцию защиты и оставил в силе приговор 25 лет лишения свободы оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

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