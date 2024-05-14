Протестующие в Тбилиси возвращаются к парламенту

Сотрудники МВД Грузии покинули проспект Руставели у парламента и разрешили митингующим против закона об иноагентах вернуться к зданию законодательного органа.

Сотрудники МВД Грузии покинули проспект Руставели у парламента и разрешили митингующим против закона об иноагентах вернуться к зданию законодательного органа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Полиция в течение нескольких часов занимала проспект Руставели. Силовики оттеснили митингующих от парламента после того, как часть из них повредила железное ограждение у фасада здания и попыталась прорваться во двор. Было произведено несколько задержаний.

Согласно информации, после того, как количество демонстрантов сократилось, руководство МВД приняло решение позволить оставшимся участникам акции вернуться к парламенту и продолжить протест. Митингующие расположились и на улицах 9 Апреля и Чичинадзе, которые ведут к служебным входам в парламент. На данный момент обстановка у парламента спокойная.