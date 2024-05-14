Стала известна дата встречи Зеленского с королем Испании

Король Испании Филипп VI 24 мая примет на аудиенции в королевском дворце украинского лидера Владимира Зеленского.

Король Испании Филипп VI 24 мая примет на аудиенции в королевском дворце украинского лидера Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета El Pais.

"Филипп VI примет Владимира Зеленского на аудиенции в следующую пятницу в Королевском дворце", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что во время своего пребывания в Испании Зеленский намерен подписать с премьер-министром Педро Санчесом соглашение о безопасности, подобное тем, которые Киев уже подписал с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой. Целью украинского президента, пишет газета, является обеспечение устойчивой военной поддержки "на долгосрочную перспективу".