О нас

Чехия инициировала создание группы стран ЕС по борьбе с миграцией

Чехия инициировала создание группы стран ЕС по борьбе с миграцией Чехия инициировала создание группы стран ЕС по борьбе с миграцией.
Другие страны
14 мая 2024 г. 19:11
Чехия инициировала создание группы стран ЕС по борьбе с миграцией

Чехия инициировала создание группы стран ЕС по борьбе с миграцией.

Как передает Report со ссылкой на агентство ČTK, в группу помимо Чехии войдут 18 стран.

"Принятие Миграционного пакта Евросоюза является лишь первым шагом в борьбе с нелегальной миграцией, которую следует значительно усилить. Чехия инициировала создание группы государств сообщества, желающих бороться с ней более последовательно" - цитирует агентство премьер-министра Петра Фиалу.

Страны намерены направить письмо Еврокомиссии и другим странам ЕС, в котором изложат соображения о необходимости усиления борьбы с нелегальной миграцией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi