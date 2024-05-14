Чехия инициировала создание группы стран ЕС по борьбе с миграцией

Чехия инициировала создание группы стран ЕС по борьбе с миграцией.

Чехия инициировала создание группы стран ЕС по борьбе с миграцией.

Как передает Report со ссылкой на агентство ČTK, в группу помимо Чехии войдут 18 стран.

"Принятие Миграционного пакта Евросоюза является лишь первым шагом в борьбе с нелегальной миграцией, которую следует значительно усилить. Чехия инициировала создание группы государств сообщества, желающих бороться с ней более последовательно" - цитирует агентство премьер-министра Петра Фиалу.

Страны намерены направить письмо Еврокомиссии и другим странам ЕС, в котором изложат соображения о необходимости усиления борьбы с нелегальной миграцией.