Израиль ужесточает ограничения на рейсы в аэропорту Бен-Гурион

Израиль с 23 марта ужесточает ограничения на авиарейсы в аэропорту Бен-Гурион.

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, соответствующее распоряжение отдала министр транспорта страны Мири Регев.

Согласно информации издания, количество пассажиров на вылетающих рейсах будет сокращено со 120 до 50 человек.

Кроме того, число вылетающих и прилетающих рейсов будет уменьшено до одного в час по каждому направлению вместо двух.