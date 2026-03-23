İsrail Ben-Qurion hava limanında uçuş məhdudiyyətlərini sərtləşdirir
Digər ölkələr
- 23 mart, 2026
- 01:13
İsrail 23 martdan etibarən Ben-Qurion hava limanında uçuş məhdudiyyətlərini sərtləşdirəcək.
"Report"un "Ynet" portalına istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq əmri ölkənin nəqliyyat naziri Miri Regev verib.
Nəşrin məlumatına görə, uçuşlarda sərnişinlərin sayı 120-dən 50-yə endiriləcək.
Bundan əlavə, uçuşların sayı hər istiqamətdə iki deyil, saatda birə endiriləcək.
01:35
İngiltərə Liqa Kubokunun qalibi bəlli olubFutbol
01:28
Foto
Novxanıda yolu keçən piyadanı maşın vuraraq öldürübHadisə
01:13
İsrail Ben-Qurion hava limanında uçuş məhdudiyyətlərini sərtləşdirirDigər ölkələr
01:00
Şirvanda yol qəzası olub, dörd nəfər xəsarət alıbHadisə
00:54
Foto
Naxçıvanda evdən ər və arvadın meyiti tapılıbHadisə
00:34
Foto
Lənkəranda avtomobil kanala aşıb, altı nəfər yaralanıbHadisə
00:19
İsrail ordusu: İrana qarşı döyüşlər daha bir neçə həftə davam edə bilərDigər ölkələr
23:57
Qətərlə Oman İranı ABŞ və İsraillə barışdırmaq istəyirRegion
23:35
Video