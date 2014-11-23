Израиль "с тревогой" следит за переговорами в Вене

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Израиль "с тревогой" следит за переговорным процессом в Вене и ведет консультации с "великими державами", убеждая их не идти на сделку, которая бы закрепляла за Ираном пороговый ядерный статус, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он сообщил, что минувшим вечером обсудил с госсекретарем США Джоном Керри ход текущего, возможно, финального, раунда венского диалога.

В понедельник истекает срок, к которому Иран и "шестерка" посредников в составе России, США, Великобритании, Франция, Китая и Германии обязались договориться о гарантиях мирного характера иранской ядерной программы в обмен на полное снятие международных санкций.

"Мы с тревогой следим за ходом переговоров. Мы ведем консультации с представителями других великих держав и доносим до них нашу решительную позицию, которая заключается в том, что нельзя позволить Ирану утвердиться в качестве порогового ядерного государства", — сказал Нетаньяху, выступая на воскресном заседании кабинета.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что премьер Израиля изначально выступал против переговоров "шестерки" посредников с Ираном, затем называл "исторической ошибкой" промежуточные договоренности, в прошлом году ограничившие, но не остановившие иранскую атомную программу, а теперь добивается ужесточения условий договора — вплоть до лишения Исламской республики права на самостоятельное производство ядерного топлива с демонтажем соответствующей инфраструктуры.

"Нет никаких причин оставлять у Ирана тысячи центрифуг, которые бы позволили ему в сжатые сроки обогатить уран для ядерной бомбы. Нет никаких причин позволить ему продолжить разработку межконтинентальных ракет, которые могли бы нести ядерные боеголовки и таким образом угрожать всему миру. Отсутствие соглашения вовсе было бы предпочтительнее плохой сделки, которая бы угрожала Израилю, Ближнему Востоку и всему человечеству", — сказал Нетаньяху.