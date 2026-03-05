Израиль призвал жителей юга Ливана эвакуироваться из-за операций против "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвал мирных жителей южного Ливана эвакуироваться на север в связи с боевыми действиями против "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя армии полковника Авихая Адраи.

"Срочное предупреждение жителям южного Ливана: вы должны немедленно продолжить движение к северу от реки Литани. Мы еще раз подчеркиваем, что предупреждение распространяется также на жителей городов Тир и Бинт-Джебейль", - сказал он, отметим, что любой дом, объект, используемый "Хезболлах" в военных целях, может стать объектом обстрела.

По оценкам израильской стороны, к настоящему времени из своих деревень на юге Ливана эвакуировалось более 300 тыс. ливанских мирных жителей.

По оценкам ЦАХАЛ, во время боевых действий между Израилем и "Хезболлах" в 2024 году почти 1,2 млн ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.