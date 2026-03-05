Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Израиль призвал жителей юга Ливана эвакуироваться из-за операций против "Хезболлах"

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 10:47
    Израиль призвал жителей юга Ливана эвакуироваться из-за операций против Хезболлах

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь призвал мирных жителей южного Ливана эвакуироваться на север в связи с боевыми действиями против "Хезболлах".

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя армии полковника Авихая Адраи.

    "Срочное предупреждение жителям южного Ливана: вы должны немедленно продолжить движение к северу от реки Литани. Мы еще раз подчеркиваем, что предупреждение распространяется также на жителей городов Тир и Бинт-Джебейль", - сказал он, отметим, что любой дом, объект, используемый "Хезболлах" в военных целях, может стать объектом обстрела.

    По оценкам израильской стороны, к настоящему времени из своих деревень на юге Ливана эвакуировалось более 300 тыс. ливанских мирных жителей.

    По оценкам ЦАХАЛ, во время боевых действий между Израилем и "Хезболлах" в 2024 году почти 1,2 млн ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.

    эскалация на Ближнем Востоке Радикальная группировка Хезболлах Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    Israel urges residents of southern Lebanon to evacuate due to operations against Hezbollah
    Ты - Король

    Последние новости

    10:59
    Фото

    Набиев пригласил британских инвесторов к созданию дата-центров по ИИ в Азербайджане

    Инфраструктура
    10:53

    Арутюнян: Граждане Армении не в полной мере осознают важность TRIPP для безопасности страны

    В регионе
    10:53

    Самир Шарифов: Азербайджан формирует адаптивную модель экономического управления

    Финансы
    10:47

    Израиль призвал жителей юга Ливана эвакуироваться из-за операций против "Хезболлах"

    Другие страны
    10:45
    Фото

    Граждане 45 стран вывезены из Ирана через Азербайджан

    Внутренняя политика
    10:44

    Ереван обеспокоен влиянием кризиса в Иране на экономику региона

    Другие страны
    10:39
    Фото
    Видео

    Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениями

    Бизнес
    10:37

    Кабмин внес изменения в состав коллегии Минэкономики

    Внутренняя политика
    10:33

    В Гёранбое в результате столкновения автомобилей пострадали пять человек

    Происшествия
    Лента новостей