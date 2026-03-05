İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İsrail ordusu Livanın cənub sakinlərini yenidən təxliyə olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 11:08
    İsrail ordusu Livanın cənub sakinlərini yenidən təxliyə olmağa çağırıb

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) yenidən Livanın cənub sakinlərini "Hizbullah"a qarşı döyüş əməliyyatları ilə əlaqədar şimala təxliyə olmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i ordu nümayəndəsi polkovnik Avixay Adraiyə istinadən məlumat yayıb.

    "Livanın cənub rayonlarının sakinlərinə təcili xəbərdarlıq: siz dərhal Litani çayından şimala doğru hərəkət etməyə davam etməlisiniz. Bir daha vurğulayırıq ki, xəbərdarlıq Tir və Bint-Cübeyl şəhərlərinin sakinlərinə də aiddir", - o bildirib.

    İsrail tərəfinin qiymətləndirmələrinə görə, indiyə qədər Livanın cənubundakı kəndlərdən 300 mindən çox livanlı dinc sakin təxliyə olunub.

    İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hesablamalarına görə, 2024-cü ildə İsrail və "Hizbullah" arasında hərbi əməliyyatlar zamanı təxminən 1,2 milyon livanlı evlərini tərk edib.

    İsrail təxliyə ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Израиль призвал жителей юга Ливана эвакуироваться из-за операций против "Хезболлах"
    Israel urges residents of southern Lebanon to evacuate due to operations against Hezbollah

    Son xəbərlər

    12:00

    Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilib

    Fərdi
    11:57

    Almaniya Yaxın Şərq ölkələrindən 250 vətəndaşını geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    11:56

    Azərbaycanın vergi sistemində yeni idarəetmə modeli tətbiq olunacaq

    Maliyyə
    11:56

    4SİM: 3 pilot təşkilata dəstək göstərilib

    İKT
    11:53

    ADY: Son 10 gündə hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıb

    İnfrastruktur
    11:48
    Foto

    Rəşad Nəbiyev "BlackRock"la birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edib

    İKT
    11:47

    Rusiya Xarkov və Dnepropetrovska zərbələr endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:45
    Foto

    AMB sədri BFB-yə bazarın institusional əsaslarının gücləndirilməsini tövsiyyə edib

    Maliyyə
    11:41

    Nazir: "Azərbaycandakı vergi və gömrük güzəştləri investorlar üçün əlavə imkanlar yaradır"

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti