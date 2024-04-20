Израиль применил три баллистические ракеты во время удара по Ирану

Израиль во время удара по Ирану 19 апреля применил три баллистические ракеты воздушного базирования.
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По их словам, ракеты были нацелены на иранскую авиабазу.
Ранее министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран расследует, чьи БПЛА были сбиты над Исфаханом в центре Ирана.
Напомним, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана, агентство Fars со ссылкой на местные источники сообщило о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе провинции Исфахан.