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Израиль применил три баллистические ракеты во время удара по Ирану

Израиль применил три баллистические ракеты во время удара по Ирану Израиль во время удара по Ирану 19 апреля применил три баллистические ракеты воздушного базирования.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 06:27
Израиль применил три баллистические ракеты во время удара по Ирану

Израиль во время удара по Ирану 19 апреля применил три баллистические ракеты воздушного базирования.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, ракеты были нацелены на иранскую авиабазу.

Ранее министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран расследует, чьи БПЛА были сбиты над Исфаханом в центре Ирана.

Напомним, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана, агентство Fars со ссылкой на местные источники сообщило о трех взрывах, которые произошли недалеко от военной базы на северо-западе провинции Исфахан.

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Версия на азербайджанском языке İsrail İrana hücumda üç ballistik raketdən istifadə edib

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