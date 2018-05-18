Израиль построил стратегический участок защитной стены на границе с Иорданией

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Израиль завершил строительство стратегического участка защитной стены высотой 26 м на границе с Иорданией.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Al-Quds Al-Arabi.

Барьер протяженностью 4,5 км возведен для обеспечения безопасности строящегося международного аэропорта "Рамон" в Тимне близ города Эйлат на юге еврейского государства.

По замыслу руководства страны, защитное сооружение станет своего рода щитом, оснащенным специальными датчиками и технологиями обнаружения ракет, которые позволят предотвратить возможные ракетные обстрелы со стороны боевиков.

Новый участок является частью масштабного плана по возведению защитной стены протяженностью 34 км и средней высотой шесть метров. Стоимость проекта, по данным агентства, составляет 188 млн шекелей (52,4 млн долларов).