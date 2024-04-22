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Израиль подтвердил потерю беспилотника в Ливане

Израиль подтвердил потерю беспилотника в Ливане Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) израильской армии упал на территории Ливана, в ответ был нанесен авиаудар.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 04:26
Израиль подтвердил потерю беспилотника в Ливане

Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) израильской армии упал на территории Ливана, в ответ был нанесен авиаудар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, по беспилотнику, действовавшему в небе над Ливаном, была выпущена ракета класса "земля - воздух".

"В результате БПЛА был подбит и упал на ливанской территории. По факту инцидента проводится проверка", - заявили в армии.

Вслед за этим истребители ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке, откуда была запущена ракета, проинформировали в пресс-службе.

"ВВС Израиля продолжают действовать в ливанском воздушном пространстве для выполнения задач Армии обороны Израиля с целью защиты Государства Израиль", - говорится в заявлении.

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