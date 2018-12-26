Израиль одобрил план строительства новых поселений на Западном берегу

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Комиссия министерства обороны Израиля утвердила план строительства около 2200 единиц жилья на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство AFP со ссылкой на заявление израильской неправительственной организации "Мир сейчас", выступающей против поселенческой деятельности еврейского государства.

По данным агентства, строительство 1152 единиц жилья утверждено окончательно, в то время как строительство еще 1032 единиц проходит первые этапы согласования.

Непрекращающееся строительство еврейских поселений на Западном берегу Иордана считается одним из основных препятствий на пути урегулирования затянувшегося палестино- израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.