    Израиль нанес удары по инфраструктуре ВМС Ирана в Каспийском море

    • 19 марта, 2026
    • 18:22
    Израиль нанес удары по инфраструктуре ВМС Ирана в Каспийском море

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по ключевой инфраструктуре военно-морских сил Ирана в Каспийском море.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    По ее данным, удары были нанесены накануне истребителями ВВС Израиля на основе разведданных. Целями стали объекты в портах и на базах ВМС Ирана, где находились десятки военных судов, включая ракетные корабли и патрульные катера.

    Среди пораженных целей ракетные корабли, оснащенные системами воздушного наблюдения и дополнительными противолодочными ракетами, вспомогательные суда и патрульные катера. Также были поражены командный центр порта, откуда силы ВМС Ирана управляли морскими операциями на Каспии, и ключевая инфраструктура, используемая для ремонта и обслуживания судов.

    В израильской армии отметили, что порт использовался ВМС Ирана для ведения текущих военных операций.

    Днем ранее корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Израиль нанес удары по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море.

    18:32

    TƏBİB будет заниматься обеспечением медикаментами в рамках ОМС

    Здоровье
    18:28

    В Азербайджане создано Госагентство медицинского страхования и экспертизы

    Здоровье
    18:22

    Израиль нанес удары по инфраструктуре ВМС Ирана в Каспийском море

    Другие страны
    18:20

    Галибаф высмеял заявления США и Израиля об "уничтожении 320%" ракетных установок Ирана

    Другие страны
    18:16

    Гуттериш: Война в Иране рискует полностью выйти из-под контроля

    Другие страны
    18:14

    Число заместителей министра труда и соцзащиты Азербайджана увеличено до пяти

    Внутренняя политика
    18:06

    Азербайджан утвердил поправки в соглашение СНГ о межгосударственном розыске лиц

    Внешняя политика
    18:06

    İKTA предупредило о возможных задержках международной почты в Азербайджане в праздничные дни

    ИКТ
    18:04
    Фото

    Азербайджан в месяц Рамазан провел гуманитарные акции в семи странах

    Внешняя политика
