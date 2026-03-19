Израиль нанес удары по инфраструктуре ВМС Ирана в Каспийском море

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по ключевой инфраструктуре военно-морских сил Ирана в Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

По ее данным, удары были нанесены накануне истребителями ВВС Израиля на основе разведданных. Целями стали объекты в портах и на базах ВМС Ирана, где находились десятки военных судов, включая ракетные корабли и патрульные катера.

Среди пораженных целей ракетные корабли, оснащенные системами воздушного наблюдения и дополнительными противолодочными ракетами, вспомогательные суда и патрульные катера. Также были поражены командный центр порта, откуда силы ВМС Ирана управляли морскими операциями на Каспии, и ключевая инфраструктура, используемая для ремонта и обслуживания судов.

В израильской армии отметили, что порт использовался ВМС Ирана для ведения текущих военных операций.

Днем ранее корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Израиль нанес удары по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море.