Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила удар по крупнейшему нефтехимическому предприятию Ирана в связи с его использованием для производства материалов для ракет.

Как передает Report, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"На объекте в Асалуйе была создана центральная производственная инфраструктура для материалов, используемых при изготовлении взрывчатых веществ и топлива для баллистических ракет, а также дополнительного вооружения", - говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, этот объект служит важным центром по производству важнейших компонентов для ракетной промышленности Ирана.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по двум крупнейшим нефтехимическим комплексам Ирана, выведя из строя более 85% нефтехимических экспортных мощностей страны", - утверждают израильские военные.

В минувшие выходные Израиль нанес удар по еще одному крупному нефтехимическому объекту на юге Ирана.