    Локализован пожар на нефтехимическом заводе в Иране - ОБНОВЛЕНО-2

    • 06 апреля, 2026
    • 17:50
    Локализован пожар на нефтехимическом заводе в Иране - ОБНОВЛЕНО-2

    Пожар на нефтехимическом заводе в Южном Парсе в Асалуйе в Иране локализован.

    Как передает Report, об этом сообщает агентства Fars News.

    Ремонтные бригады оценивают масштабы ущерба, нанесенного объекту.

    Ранее министр обороны Исраэль Кац заявил, что удар ЦАХАЛ вывел из строя крупнейший нефтехимический завод Ирана.

    Атака на юге Ирана привела к отключению электричества на всех нефтехимических предприятиях района Ассалуйе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    "Компании Mobin и Damavand, которые обеспечивали электричеством, водой и кислородом нефтехимические предприятия Ассалуйе, оказались атакованы, из-за чего все нефтехимические предприятия Ассайлуе останутся без электричества до восстановления (работы) этих компаний", - сообщило агентство.

    Несколько взрывов прогремело в районе нефтехимических предприятий Ассалуйе на юге Ирана.

    Иранские СМИ сообщили о взрывах на нефтехимическом комплексе в Южном Парсе в Асалуйе в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.

    "Несколько минут назад со стороны нефтехимического комплекса Южный Парс в Асалуйе были слышны звуки нескольких взрывов", - говорится в сообщении.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    21:28

    21:20

    21:04

    21:01

    20:53

    20:44

    20:36
    20:34

    20:22

