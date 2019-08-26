Израиль нанёс авиаудар по позициям Хамас в Секторе Газа

Армия Израиля нанесла удар по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Израиля.

Согласно информации, ВВС Израиля нанесли удар "по нескольким целям на территории военной базы ХАМАС в северной части сектора Газа", в том числе по зданию офиса командира одного из батальонов радикального движения.

Удар был произведён в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, утверждает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.