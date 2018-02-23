Израиль и США проведут масштабные учения по противоракетной обороне

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Военные Израиля и США проведут совместные учения по противоракетной обороне под названием «Можжевеловая кобра» (Juniper Cobra) в марте 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В учениях примут участие более 2,5 тыс. американских военных, которые на постоянной основе размещены в Европе, вместе с двумя тысячами израильских военнослужащих из сил ПВО, логистических, медицинских и иных подразделений», — говорится в сообщении.