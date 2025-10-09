Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00

Израиль и движение ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня в 12:00 по израильскому времени.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу на территории Газы после подписания соглашения.

Первый этап частичного вывода войск Израиля из сектора Газа начнется в течение 24 часов после подписания сделки с ХАМАС.

Ранее президент США Дональда Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября.