Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 10:04
Израиль и движение ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня в 12:00 по израильскому времени.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу на территории Газы после подписания соглашения.
Первый этап частичного вывода войск Израиля из сектора Газа начнется в течение 24 часов после подписания сделки с ХАМАС.
Ранее президент США Дональда Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября.
