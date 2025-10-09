Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 10:04
    Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00

    Израиль и движение ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня в 12:00 по израильскому времени.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

    Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу на территории Газы после подписания соглашения.

    Первый этап частичного вывода войск Израиля из сектора Газа начнется в течение 24 часов после подписания сделки с ХАМАС.

    Ранее президент США Дональда Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября.

    Израиль ХАМАС прекращение огня сектор Газа обмен пленными
    İsrail və HƏMAS atəşkəs razılaşması imzalayacaq

    Последние новости

    10:25

    Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов

    Внутренняя политика
    10:18

    Военная прокуратура расследует обстоятельства смерти военнослужащего

    Происшествия
    10:13

    ЦБА: Оборот платежного рынка Азербайджана достиг почти 40 млрд манатов

    Финансы
    10:06

    В Бакинском метро в движении поездов возникли задержки

    Инфраструктура
    10:06

    Госнефтефонд Азербайджана инвестировал 50 млн фунтов стерлингов в лондонский аэропорт Гатвик

    Финансы
    10:05

    Президент: Идентифицированы и перезахоронены 187 пропавших без вести во время войны

    Внутренняя политика
    10:04
    Фото

    В Баку начался финтех форум

    Финансы
    10:04

    Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00

    Другие страны
    10:00

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    Лента новостей