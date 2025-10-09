Трамп: Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС может начаться 13 октября

Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября.

Как передает Report, об этом заявил президента США Дональда Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдет в понедельник. <...> Сейчас делается очень много, чтобы освободить заложников", - сказал он, добавив, что возвращены будут также тела погибших заложников.