Трамп: Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС может начаться 13 октября
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 07:43
Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября.
Как передает Report, об этом заявил президента США Дональда Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдет в понедельник. <...> Сейчас делается очень много, чтобы освободить заложников", - сказал он, добавив, что возвращены будут также тела погибших заложников.
