    Трамп: Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС может начаться 13 октября

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 07:43
    Обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС может произойти 13 октября.

    Как передает Report, об этом заявил президента США Дональда Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    "Заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдет в понедельник. <...> Сейчас делается очень много, чтобы освободить заложников", - сказал он, добавив, что возвращены будут также тела погибших заложников.

    Tramp: İsrail və HƏMAS arasında girov mübadiləsi oktyabrın 13-də baş tuta bilər

