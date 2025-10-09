İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Tramp: İsrail və HƏMAS arasında girov mübadiləsi oktyabrın 13-də baş tuta bilər

    • 09 oktyabr, 2025
    • 06:55
    Tramp: İsrail və HƏMAS arasında girov mübadiləsi oktyabrın 13-də baş tuta bilər

    İsrail və HƏMAS arasında razılaşma çərçivəsində israilli girovların fələstinli məhbuslarla dəyişdirilməsi oktyabrın 13-də baş tuta bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Girovlar azad olunacaqlar. Bu, çox güman ki, bazar ertəsi baş verəcək. Hazırda girovların azad edilməsi üçün çox işlər görürük. Ölən girovların cəsədləri də qaytarılacaq", - deyə o bildirib.

