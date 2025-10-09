İsrail və HƏMAS atəşkəs razılaşması imzalayacaq
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 10:08
İsrail və HƏMAS İsrail vaxtı ilə saat 12:00-da dərhal atəşkəs rejiminin qurulması haqqında razılaşma imzalayacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Gözlənilir ki, atəşkəs rejimi razılaşma imzalandıqdan sonra Qəzza ərazisində qüvvəyə minəcək.
