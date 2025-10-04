Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Израиль готовит делегацию для переговоров по плану Трампа в отношении Газы

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 10:57
    Израиль готовит делегацию для переговоров по плану Трампа в отношении Газы

    Израильская переговорная группа получила приказ подготовить отправку делегации для участия в переговорах по реализации мирного плана президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает общественная телекомпания Kan.

    "Сотрудники израильской службы безопасности составляют список палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках сделки по обмену на израильских заложников,"- отмечает телеканал.

    Однако место проведения переговоров не уточняется.

    Данный шаг предпринят после того, как израильские силы прекратили наступательные действия в Газе.

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль готов к "немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников".

    Ранее палестинское движение ХАМАС официально подтвердило готовность освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.

    Израиль сектор Газа США Дональд Трамп переговоры мирный план ХАМАС
    İsrail Trampın Qəzza planı ilə bağlı danışıqlar üçün nümayəndə heyəti hazırlayır
    Israeli negotiation team said ordered to prepare to depart for hostage-truce talks

    Последние новости

    12:10

    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Другие страны
    12:04

    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Финансы
    11:52

    Президентские стипендии получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Наука и образование
    11:51
    Фото

    9 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:49

    Кобахидзе уверен в победе "Грузинской мечты" на муниципальных выборах

    В регионе
    11:48

    В Азербайджане повышена заработная плата работников домов малютки

    Внутренняя политика
    11:45

    Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции

    Бизнес
    11:33

    Число погибших при обрушении здания школы-интерната в Индонезии возросло до 14

    Другие страны
    11:27

    ЦБА: Инфраструктурные проекты на освобожденных территориях увеличили долю строительства в ВВП

    Финансы
    Лента новостей