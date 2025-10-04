Израиль готовит делегацию для переговоров по плану Трампа в отношении Газы

Израильская переговорная группа получила приказ подготовить отправку делегации для участия в переговорах по реализации мирного плана президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает общественная телекомпания Kan.

"Сотрудники израильской службы безопасности составляют список палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках сделки по обмену на израильских заложников,"- отмечает телеканал.

Однако место проведения переговоров не уточняется.

Данный шаг предпринят после того, как израильские силы прекратили наступательные действия в Газе.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль готов к "немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников".

Ранее палестинское движение ХАМАС официально подтвердило готовность освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.