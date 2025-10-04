İsrail Trampın Qəzza planı ilə bağlı danışıqlar üçün nümayəndə heyəti hazırlayır
- 04 oktyabr, 2025
- 11:27
İsrailin danışıqlar qrupu ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağı ilə bağlı sülh planını həyata keçirmək üçün danışıqlarda iştirak etmək üçün nümayəndə heyətini göndərməyə hazırlaşmaq əmri alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin "Kan" ictimai televiziya şirkəti məlumat yayıb.
"İsrail təhlükəsizlik rəsmiləri İsrail girovları ilə mübadilə müqaviləsi çərçivəsində azad oluna biləcək fələstinli məhbusların siyahısını tərtib edir", - telekanaldan bildirilib.
Lakin danışıqların yeri dəqiqləşdirilməyib.
Bu addım İsrail qüvvələrinin Qəzzaya hücumunu dayandırdıqdan sonra atılıb.
İsrailin Baş naziri Bimyamin Netanyahunun ofisi bəyan edib ki, İsrail Trampın bütün girovları azad etmək planının birinci mərhələsini dərhal həyata keçirməyə hazırdır.
Daha əvvəl isə Fələstinin HƏMAS hərəkatı bütün israilli girovları azad etməyə və Qəzza zolağında atəşkəs üçün ABŞ Prezidenti Donald Trampın sülh planının detallarını müzakirə etməyə hazır olduğunu rəsmən təsdiqləyib.