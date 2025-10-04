İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    İsrail Trampın Qəzza planı ilə bağlı danışıqlar üçün nümayəndə heyəti hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 11:27
    İsrail Trampın Qəzza planı ilə bağlı danışıqlar üçün nümayəndə heyəti hazırlayır

    İsrailin danışıqlar qrupu ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağı ilə bağlı sülh planını həyata keçirmək üçün danışıqlarda iştirak etmək üçün nümayəndə heyətini göndərməyə hazırlaşmaq əmri alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin "Kan" ictimai televiziya şirkəti məlumat yayıb.

    "İsrail təhlükəsizlik rəsmiləri İsrail girovları ilə mübadilə müqaviləsi çərçivəsində azad oluna biləcək fələstinli məhbusların siyahısını tərtib edir", - telekanaldan bildirilib.

    Lakin danışıqların yeri dəqiqləşdirilməyib.

    Bu addım İsrail qüvvələrinin Qəzzaya hücumunu dayandırdıqdan sonra atılıb.

    İsrailin Baş naziri Bimyamin Netanyahunun ofisi bəyan edib ki, İsrail Trampın bütün girovları azad etmək planının birinci mərhələsini dərhal həyata keçirməyə hazırdır.

    Daha əvvəl isə Fələstinin HƏMAS hərəkatı bütün israilli girovları azad etməyə və Qəzza zolağında atəşkəs üçün ABŞ Prezidenti Donald Trampın sülh planının detallarını müzakirə etməyə hazır olduğunu rəsmən təsdiqləyib.

    İsrail ABŞ Donald Tramp Qəzza
    Израиль готовит делегацию для переговоров по плану Трампа в отношении Газы
    Israeli negotiation team said ordered to prepare to depart for hostage-truce talks

    Son xəbərlər

    12:06

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 8 %-dən çox artırıb

    ASK
    11:58
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 12 cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB - 2

    Fərdi
    11:56

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    11:46

    ABB və "Azər-Türk Bank"ın idarəedilməsində dəyişiklik edilib

    Maliyyə
    11:45

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılıb

    Daxili siyasət
    11:43

    Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaq

    Elm və təhsil
    11:43
    Foto

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Komanda
    11:38

    Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

    Hadisə
    11:37
    Foto

    Azərbaycan təmsilçisi fiqurlu konkisürmədə olimpia rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti