İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Əl-Cəzirə: HƏMAS İsrailli girovları azad etməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 23:52
    Əl-Cəzirə: HƏMAS İsrailli girovları azad etməyə razılaşıb

    Fələstinin HƏMAS radikal hərəkatı bütün israilli girovları azad etməyə və ABŞ prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı sülh planının detallarını müzakirə etməyə hazır olduğunu rəsmən bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Cəzirə" hərəkatın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    HƏMAS-ın Telegram-da yayımladığı bəyanatda deyilir: "Hərəkat bu razılaşmanın təfərrüatlarını müzakirə etmək üçün vasitəçilər vasitəsilə dərhal danışıqlara başlamağa hazır olduğunu təsdiqləyir".

    Qrup həmçinin Qəzzanın idarəçiliyini Fələstin milli konsensusu və ərəb və islam dəstəyi əsasında Fələstin texnokratlarından ibarət müstəqil quruma təhvil verməklə razılaşdığını açıqlayıb.

    "Prezident Trampın Qəzza zolağının gələcəyi və Fələstin xalqının qanuni hüquqları ilə bağlı təklifində qeyd olunan digər məsələlər vahid milli mövqe və müvafiq beynəlxalq qanun və qətnamələrlə bağlıdır. Onlar HƏMAS-ın iştirak edəcəyi və məsuliyyətli töhfə verəcəyi hərtərəfli Fələstin milli strukturu çərçivəsində həll olunacaq", - HƏMAS bildirib.

    Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить израильских заложников

    Son xəbərlər

    07:29

    KİV: Pekin Vaşinqtonu 1 trilyon dollar investisiya ilə ələ almaq istəyir

    Digər ölkələr
    07:09

    İsrail Qəzza şəhərində əməliyyatları dayandırıb

    Digər ölkələr
    06:46

    Axios: Netanyahu Trampın HƏMAS-la bağlı verdiyi reaksiyaya təəccüblənib

    Digər ölkələr
    06:06

    ABŞ rəsmisi: Transxəzər dəhlizində Azərbaycanın rolu həlledicidir

    Xarici siyasət
    05:44

    Almaniya PUA-larla mübarizə üçün xüsusi bölmə yaratmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    05:16

    İranda helikopter qəzasında iki nəfər ölüb

    Region
    04:37

    ABŞ-də şotdauna görə bir milyondan çox hərbçi maaşsız qalıb

    Digər ölkələr
    04:15

    Superliqanın təşkilatçıları UEFA-ya Çempionlar Liqasının yeni formatını təklif ediblər

    Futbol
    03:43

    Münhen hava limanı PUA səbəbindən yenidən bağlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti