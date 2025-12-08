İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:21
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və İran arasında yüksək səviyyəli səfərlər münasibətlərə ciddi töhfələr verir

    Azərbaycan və İran münasibləri ali və yüksək səviyyəli səfərlər münasibətlərə ciddi töhfələr verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçi ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ölkələr arsında dərin köklər mövcuddur:

    "Azərbaycan iki ölkənin dostluq münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır. Bu il Azərbaycan və İran münasiblərinin inkişafı yönündə mühüm il olub.

    O qeyd edib ki, bugünkü görüşlər çərçivəsində müxtəlif sahələr üzrə müzakirələr aparılıb.

    Байрамов: Визиты на высшем уровне вносят значительный вклад в отношения Азербайджана и Ирана
    Bayramov: High-level visits make significant contribution to relations between Azerbaijan, Iran

