Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və İran arasında yüksək səviyyəli səfərlər münasibətlərə ciddi töhfələr verir
Xarici siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 13:21
Azərbaycan və İran münasibləri ali və yüksək səviyyəli səfərlər münasibətlərə ciddi töhfələr verir.
"Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçi ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, ölkələr arsında dərin köklər mövcuddur:
"Azərbaycan iki ölkənin dostluq münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır. Bu il Azərbaycan və İran münasiblərinin inkişafı yönündə mühüm il olub.
O qeyd edib ki, bugünkü görüşlər çərçivəsində müxtəlif sahələr üzrə müzakirələr aparılıb.
