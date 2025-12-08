Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Байрамов: Визиты на высшем уровне вносят значительный вклад в отношения Азербайджана и Ирана

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 13:33
    Визиты на высшем и высоком уровнях вносят существенный вклад в отношения между Азербайджаном и Ираном.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    По его словам, между странами существуют глубокие исторические корни:

    "Азербайджан заинтересован в развитии дружественных отношений с Ираном. Этот год был важным для развития отношений между Азербайджаном и Ираном".

    Он отметил, что в рамках сегодняшних встреч прошли обсуждения по различным направлениям.

