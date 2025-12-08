Байрамов: Визиты на высшем уровне вносят значительный вклад в отношения Азербайджана и Ирана

Визиты на высшем и высоком уровнях вносят существенный вклад в отношения между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

По его словам, между странами существуют глубокие исторические корни:

"Азербайджан заинтересован в развитии дружественных отношений с Ираном. Этот год был важным для развития отношений между Азербайджаном и Ираном".

Он отметил, что в рамках сегодняшних встреч прошли обсуждения по различным направлениям.