Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week

    Bayramov: High-level visits make significant contribution to relations between Azerbaijan, Iran

    Foreign policy
    • 08 December, 2025
    • 13:49
    Bayramov: High-level visits make significant contribution to relations between Azerbaijan, Iran

    High-level and senior-level visits make a significant contribution to relations between Azerbaijan and Iran, Foreign Minister Jeyhun Bayramov said at a joint press conference with his Iranian counterpart, Abbas Araghchi, Report informs.

    He noted that the countries have deep historical roots: "Azerbaijan is interested in developing friendly relations with Iran. This year has been important for the development of relations between Azerbaijan and Iran."

    He added that discussions on various topics were held during today's meetings.

    Jeyhun Bayramov Iran Abbas Araghchi
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və İran arasında yüksək səviyyəli səfərlər münasibətlərə ciddi töhfələr verir
    Байрамов: Визиты на высшем уровне вносят значительный вклад в отношения Азербайджана и Ирана

    Latest News

    14:04

    Azerbaijan and Iran mull boosting trade turnover

    Foreign policy
    14:01

    Jeyhun Bayramov briefs his Iranian counterpart on peace agenda between Azerbaijan, Armenia

    Foreign policy
    13:49

    Bayramov: High-level visits make significant contribution to relations between Azerbaijan, Iran

    Foreign policy
    13:49

    New head appointed to Moldova-Azerbaijan interparliamentary working group

    Foreign policy
    13:44

    Referees appointed for Qarabag vs Ajax Champions League match

    Football
    13:39

    Baku to host Industrial Safety Summit

    Incident
    13:36

    Minister: Women investors from Azerbaijan can receive benefits in Northern Cyprus

    Foreign policy
    13:30

    Orkhan Mammadov: SME in Karabakh project covered 220 entrepreneurs

    Business
    13:28

    Secretary general: Adoption of Azerbaijan's Constitution inextricably linked with personality of Heydar Aliyev

    Region
    All News Feed