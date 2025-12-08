Bayramov: High-level visits make significant contribution to relations between Azerbaijan, Iran
Foreign policy
- 08 December, 2025
- 13:49
High-level and senior-level visits make a significant contribution to relations between Azerbaijan and Iran, Foreign Minister Jeyhun Bayramov said at a joint press conference with his Iranian counterpart, Abbas Araghchi, Report informs.
He noted that the countries have deep historical roots: "Azerbaijan is interested in developing friendly relations with Iran. This year has been important for the development of relations between Azerbaijan and Iran."
He added that discussions on various topics were held during today's meetings.
