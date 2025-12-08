İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Nazir: Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində addımları müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:26
    Nazir: Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində addımları müzakirə etdik

    Azərbaycan ilə İran arasında ikitərəfli siyasi dialoq fəal şəkildə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı Seyid Abbas Əraqçi ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu il iki ölkə arasında iqtisadi komissiyaların işi təqdir edilib:

    "Ticarət dövriyyəsi 2024-cü ildə 650 milyon, bu ilin 10 ayında isə 520 milyon dollar olub. Bu gün bu həcmin artırılması istiqamətində addımları müzakirə etdik. Bir sıra layihələrin uğurla həyata keçirilməsi təqdir edildi".

    Nazir əlavə edib ki, Ağbənd-Kəlalə avtomobil körpüsünün inşası davam edir, gələn il bu tikintinin başa çatması gözlənilir.

    Azərbaycan İran Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçi ticarət dövriyyəsi
    Министр: Обсуждены шаги по увеличению товарооборота между Азербайджаном и Ираном
    Azerbaijan and Iran mull boosting trade turnover

    Son xəbərlər

    14:12

    DGK: Tranzit bəyannamələrinin geri qaytarılma hallarının payı 1 %-dən azdır

    Biznes
    14:11

    SOCAR-ın "yaşıl istiqraz"larının üçüncü faiz ödənişi edilib

    Maliyyə
    14:08
    Foto
    Video

    Hökməli–Qobu yolundakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Azərbaycan Suriya ilə ərazilərin bərpası təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    14:05

    Azərbaycanda 11 ayda 471 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    14:03

    "Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

    Futbol
    14:03

    Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayır

    Biznes
    14:02

    Azərbaycanda 11 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 535 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Biznes
    13:56

    DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətirib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti